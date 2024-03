Lo stadio di calcio si rifà il look, al via i lavori: «Sarà un'impianto di prim'ordine»

MOGLIANO (TREVISO) – Restyling in corso per lo stadio comunale “A. Panisi” di Mogliano, un intervento mirato a risolvere un annoso problema del campo da calcio principale, quello del ristagno dell’acqua piovana, che nel corso degli anni hanno compromesso le caratteristiche funzionali ed estetiche del terreno di gioco. Gli interventi eseguiti finora hanno riguardato la sistemazione del terreno, attraverso fresature incrociate ed erpicature profonde per un primo livellamento, la realizzazione delle nuove piattaforme per le panchine ed ora proseguiranno con il rifacimento del sistema di drenaggio profondo e superficiale del campo da gioco per garantire il rispetto dei valori ottimali di infiltrazione e ricostruire le pendenze corrette del terreno. Verrà poi rifatto il sistema di irrigazione, formato il nuovo tappeto erboso, con successiva segnatura del campo di gioco secondo le normative Figc.

A fare il punto sui lavori il sindaco Davide Bortolato, l’assessore allo Sport Enrico Maria Pavan e il presidente della Union Pro Enrico Lorenzoni, con la presenza anche del vicesindaco Giorgio Copparoni e dei consiglieri Tiziana Eula e Roberto Zanardo. «Crediamo fortemente nel valore educativo e sociale dello sport, specialmente per la formazione delle giovani generazioni – ha dichiarato Bortolato - A Mogliano abbiamo delle realtà sportive di eccellenza, che in questi cinque anni abbiamo sostenuto con forza. Il riconoscimento di Mogliano come Città Europea dello Sport 2025 è stato ottenuto grazie al nostro impegno nella promozione delle attività sportive, tant’è che dal 2019 – anno di insediamento della nostra amministrazione – sono stati erogati alle associazioni contributi per la pratica sportiva per quasi un milione di euro. Sono stati fatti inoltre investimenti sugli impianti per oltre tre milioni di euro per costruzione di nuovi impianti, ristrutturazioni straordinarie come quella di oggi ed interventi di efficientamento».

Nel corso del suo intervento, il Presidente dell’Union Pro – realtà che conta più di 300 tesserati – ha voluto sottolineare la proficua collaborazione instaurata con l’Amministrazione Comunale negli ultimi cinque anni. Tale sinergia ha reso possibile l’esecuzione di importanti lavori al “Panisi”, tra cui la riqualificazione degli spogliatoi, l’eliminazione delle barriere architettoniche tramite l’installazione di un ascensore presso le tribune e l’efficientamento energetico delle torri faro. Lorenzoni ha inoltre ricordato le opportunità mancate in passato, a causa delle condizioni del campo di gioco, che hanno impedito la disputa di importanti incontri come quelli della Nazionale Under 21 e Femminile. «Stiamo lavorando per prepararci a ospitare una squadra di prim’ordine» ha detto, esprimendo il suo auspicio nel recuperare eventi di grande respiro, magari in occasione dell’inaugurazione prevista per il prossimo settembre, a conclusione dei lavori. La progettazione e la direzione dei lavori sono affidate all’architetto Federico D’Incà Levis, l’impresa esecutrice dei lavori è la Sartori srl Impianti Sportivi di Casalserugo (Pd), responsabile unico del procedimento è il geometra comunale Angelo Bon. Il costo totale dell’intervento è di 225mila euro, di cui 65mila da contributo della Regione del Veneto.