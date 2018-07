Ex promotore finanziario latitante catturato: "tradito" dalla sorella

di Gabriele Zanchin

CASTELFRANCO - Per un mese ha fatto perdere completamente le sue tracce. A casa non si è più fatto vedere e, invece di spostarsi in macchina, o almeno con la sua macchina, ha cominciato a usare i mezzi pubblici. La latitanza di(ma a quanto pare ancheo qualsiasi cosa gli venisse in mente per creare un raggiro ad hoc), si è interrotta lunedì quando è stato intercettato dai carabinieri di Castelfranco, in quel di Paese. L'uomo doveva scontare una pena di un anno di carcere, diventata esecutiva, pere insolvenza fraudolenta. Era infatti accusato di aver truffato diversi clienti che a cavallo del 2009 e del 2011 gli avevano affidato i loroper degli investimenti. Investimenti che non sono mai stati fatti.