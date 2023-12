CONEGLIANO (TREVISO) - Un grave atto di sciacallaggio nei confronti della memoria di una persona molto nota e stimata, da poco tempo scomparsa. I ladri infatti hanno preso di mira l’abitazione della famiglia Collodel dove viveva il dottor Elio, medico di base e dentista con studi a Rua di Feletto e a Bagnolo, deceduto in un incidente in montagna lo scorso 19 novembre. I malviventi hanno rubato alcuni degli oggetti, tra cui un orologio, appartenuti al medico, suscitando sgomento e amarezza tra i famigliari. In particolare i figli Matteo con Aurora e Sara con Gabriele. E’ successo l’antivigilia di Natale nella villa Collodel nel quartiere Lourdes lungo via Monte Cristallo, una strada laterale di via Lourdes, con una forte pendenza, che conduce sulla sommità della collina di Costa a nord del Castello e nell’ultima parte è sterrata. Un quartiere dove negliultimio tempi residenti e ed esercenti hanno subito diversi furti. I malviventi hanno agito tra le 17,30 e le 19, quando la custode dell’immobile era uscita per delle commissioni.

Saccheggiata la casa del medico morto in Alpago

Nella casa vivono i familiari del dottor Elio, venuto a mancare all’età di 75 anni il 19 novembre scorso in un tragico incidente in montagna. Storico socio del Cai di Conegliano, non faceva più scalate, ma si dedicava alle escursioni nei fine settimana nelle vicine montagne. Era insieme ad un amico mentre percorreva un sentiero dell’Altavia a Chies d’Alpago, quando ha messo il piede in fallo, è scivolato ed è rotolato per un centinaio di metri lungo il pendio roccioso, perdendo la vita. Purtroppo i tentativi di soccorrerlo soni stati inutili. Dopo la sua morte nella villa vivono una custode ed i familiari di lui, che in quei momenti non erano in casa e ne conservano gelosamente i tanti ricordi. Senza potere essere visti, perché protetti da una fitta siepe verso la strada, i ladri hanno forzato una finestra e sono entrati, cominciando a mettere al setaccio la casa, iniziando dal piano superiore dove ci sono le camere, rovistando e danneggiando i mobili. Si sono impossessati di denaro in contanti, anche in valuta straniera, il cui importo non è stato ancora quantificato, oltre che di un prezioso orologio d’oro che era appartenuto al dottor Elio.

I ladri in fuga

Mentre erano ancora in azione e non avevano terminato la loro opera, è rientrata la custode. Sentendo il rumore della porta di ingresso che si stava aprendo, sono usciti dal retro e sono fuggiti salendo lungo la collina. Dell’accaduto soni stati informati i carabinieri della compagnia di Conegliano, che hanno avviato le indagini. La zona in cui sorge la villa non è molto frequentata ed è poco protetta, per cui la famiglia sta valutando di dotarla di telecamere per una maggiore sicurezza.