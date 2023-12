FONTANAFREDDA - Un Natale da dimenticare per una famiglia di Ranzano, che si è trovata senza regali per l’ennesimo furto davanti a un supermercato. La denuncia è apparsa nella pagina Facebook “Sei di Fontanafredda se”, dove le vittime hanno voluto segnalare la presenza di ladri nel parcheggio del Bingo, il supermercato del Centro commerciale Meta a Fontanafredda lungo la Pontebbana.



L’EPISODIO

Non solo furti negli appartamenti dunque, ma anche auto colme di regali nel mirino dei ladri nel periodo prenatalizio. E in questo caso proprio allo scadere della vigilia di Natale con l’impossibilità di comprare qualcosa di sostitutivo. La disavventura è di domenica pomeriggio, quando poco dopo le 17 una famiglia di Ranzano, di origine indiana, nel rientrare a casa dopo aver passato la giornata a fare compere in un centro commerciale del vicino Veneto, ha deciso di fermarsi per gli ultimi acquisti al Bingo di Fontanafredda. Dieci minuti e quando tornano all’auto scoprono che tutti gli acquisti del pomeriggio erano spariti.



IL RACCONTO

«Eravamo stati tutti assieme alla Nave de Vero (centro commerciale di Marghera) dove avevamo acquistato scarpe e vestiario per i nostri figli. Eravamo anche contenti perché avevamo trovato proprio le cose che cercavamo e anche i nostri figli erano molto contenti», spiega il papà. «Al rientro ci siamo ricordati che mancavano alcuni prodotti, verdura e altro, e quindi abbiamo deciso di fermarci al Bingo. Ho parcheggiato l’auto proprio davanti alle vetrine delle Sorelle Ramonda, dove si trovano i carrelli per la spesa. Una zona molto frequentata e anche ben illuminata. Ho chiuso con il telecomando ma ho anche controllato che le portiere fossero chiuse per bene e siamo entrati. Siamo usciti dopo 10 minuti e mio figlio, piangendo, ci è venuto incontro dicendo che tutti i regali erano spariti. Sicuramente i ladri erano nei paraggi e hanno intercettato il segnale di chiusura dell’auto. Abbiamo visto che c’era una telecamera ma poi è risultato che non è in funzione. Abbiamo chiamato i carabinieri e ieri abbiamo fatto anche una denuncia in caserma. Mi dispiace solo perché, al di là dei soldi, non avevamo più la possibilità di riacquistare quei prodotti ai nostri figli che hanno passato così un Natale senza regali. Erano contenti perché avevamo trovato le cose che loro apprezzavano. E il tempo per gli acquisti era ormai finito». Così l’avviso agli altri utenti del centro commerciale con l’invito a prestare la massima attenzione. Purtroppo un episodio non isolato. Proprio nel parcheggio del Bingo in passato, ma è cosa comune a tutti i grandi supermercati, ci sono stati altri casi di furto nel parcheggio.