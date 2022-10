Ladri di biciclette a Vittorio Veneto, manomettono i garage e rubano le mountain bike

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Ladri di biciclette colpiscono i residenti del quartiere Marco Polo. I malintenzionati hanno manomesso i sistemi di apertura dei garage di alcune abitazioni e hanno asportato cinque biciclette di vari modelli e marche, soprattutto mountain bike, per un valore di alcune migliaia di euro. Le denunce arrivate dai residenti della zona alla caserma dei Carabinieri di Vittorio Veneto che sono già al lavoro per controllare le telecamere di videosorveglianza della zona ed ottenere così i primi elementi utili per il proseguo delle indagini.