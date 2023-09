Jessica Chastain a Treviso, nella villa della famiglia del marito Gian Luca Passi. La diva di Hollywood si prepara per il red carpet di Venezia

TREVISO - Jessica Chastain pronta per la Mostra del cinema di Venezia: la diva hollywoodiana, Premio Oscar 2022 come miglior attrice per "Gli occhi di Tammy Faye", è sbarcata a Treviso, nella villa a Carbonera della famiglia del marito Gian Luca Passi di Preposulo, in attesa di sfilare domani, venerdì 8 settembre alle 21.30, sul tappeto rosso del Lido. L'attrice è infatti la protagonista del film "Memory" del regista Michel Franco, in concorso al festival, in cui interpreta Sylvia, un'assistente sociale che fa i conti con un uomo che ritorna dal suo passato. Accanto a lei l'attore Peter Saarsgard nei panni di Soul che la segue a casa dopo una rimpatriata liceale. Un incontro che avrà un profondo impatto sulla vita di entrambi. «Volevo girare un film sulle persone che, per un qualsiasi motivo, si perdono nelle maglie della società - spiega il regista -. La loro incapacità, o riluttanza, a conformarsi alle aspettative è spesso radicata in fatti che esistono soltanto nei loro ricordi. A volte però è la marginalizzazione stessa a offrire una via di fuga dalle ombre del passato, una possibilità di costruire una vita nel presente. Memory si chiede se sia davvero possibile fuggire da tali ombre». L'attrice, che ama tornare nella città dove si è sposata, ha postato su Instragram una foto suggestiva che la vede "immersa" nel verde del parco secolare della villa.