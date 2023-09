Giorgio Armani incanta Venezia: da Sophia Loren a Jessica Chastain, in 700 al mega party della maison

Venezia si inchina a re Giorgio Armani.

Da Sophia Loren a Jessica Chastain, da Luca Argentero a Claudia Gerini, Margherita Buy, Eva Riccobono, Raoul Bova: in tanti hanno partecipato alla One Night Only, il fashion show all'Arsenale di Veneziau, no degli eventi glamour più attesi di quest'anno.

Prima la sfilata Giorgio Armani Privé nell'antico complesso, oggi restaurato, di cantieri navali e di officine situato all'estremità orientale della città, proprio vicino ai luoghi espositivi della Biennale. Poi un after party per i settecento ospiti presenti con live performance di Róisín Murphy e DJ set di Mark Ronson.

Gli ospiti presenti

Ad applaudire lo stilista, attorniato dalle sue 65 modelle vestite, per lo più, con la collezione Privé del gennaio scorso, dedicata ad Arlecchino, c'erano attori come Kerry Washington, Jessica Chastain, Benicio del Toro, Louis Garrel, Sergio Castellitto, Luca Argentero, Caterina Murino, Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Kasia Smutniak, Raoul Bova, Claudia Gerini, Isabella Ferrari, Asia Argento, e anche tanti registi, da Giuseppe Tornatore a Gabriele Salvatores, da Luca Guadagnino a Ferzan Özpetek, fino a Ang Lee. «Ringrazio Giorgio Armani per aver scelto Venezia per questo evento speciale e per aver regalato questo spettacolo di bellezza non solo alla nostra città ma al mondo», ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro.

Il legame tra Giorgio Armani e Venezia è nato nel 1990, anno della presentazione in anteprima mondiale del documentario 'Made in Milan' diretto da Martin Scorsese e della grande festa che lo stilista ospitò, in onore del regista, presso Cà Leone alla Giudecca. La serata del 2 settembre ha segnato anche una nuova tappa nella serie delle 'One Night Only' che hanno toccato alcune delle città più importanti del mondo: Londra nel 2006, Tokyo nel 2007, Pechino nel 2012, Roma e New York nel 2013, Parigi nel 2014, e Dubai nel 2021. In occasione dello show, il Gruppo Armani ha deciso di supportare con una donazione l'organizzazione no profit «We are here Venice» per la ricerca volta a proteggere la laguna e un'altra donazione andrà a Venetian Heritage, la fondazione onlus che sostiene e finanzia iniziative per la promozione e la salvaguardia del patrimonio artistico veneziano. Il contributo sarà destinato al restauro conservativo di una selezione di opere appartenenti alla collezione della Galleria Giorgio Franchetti alla Cà d'Oro e alla valorizzazione della collezione stessa.