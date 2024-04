Miliardari italiani nello sport secondo Forbes, Armani primo. Rocco Commisso davanti a Dan Friedkin e Joey Saputo

Sono 2.781 i miliardari in tutto il mondo, cifra mai raggiunta prima. In particolare, 141 in più rispetto al 2023 e 26 in più rispetto al record precedente, stabilito nel 2021. Lo certifica la nuova classifica di Forbes che conferma in vetta Bernard Arnault con un patrimonio familiare di con 233 miliardi di dollari. L’imprenditore francese controlla e ha partecipazioni nel colosso del lusso Lvmh a cui sono affiliati 75 marchi di moda e cosmetici. Poi Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. Entra tra i miliardari la cantante Taylor Swift con 1,1 miliardi: 500 milioni di dollari guadagnati secondo la rivista statunitense, grazie ai diritti d'autore e alle tournée, e altri 500 milioni grazie al suo catalogo.

Inoltre, sempre secondo Forbes, la musicista avrebbe guadagnato 125 milioni di dollari grazie a investimenti nel settore immobiliare.

Luis Rubiales, arrestato l'ex presidente della Federcalcio spagnola: è accusato di corruzione e riciclaggio

I più ricchi in Italia, Giorgio Armani terzo

In Italia c’è tanto sport tra i primi dieci “paperoni”. 72 in totale gli uomini che all'8 marzo 2024 hanno almeno un miliardo di dollari di patrimonio, cifra minia per entrare nella classifica di Forbes. Non c'è tra questi, ad esempio Aurelio De Laurentiis, Si conferma in prima posizione, con un patrimonio stimato di 43,8 miliardi di dollari, Giovanni Ferrero, l’imprenditore piemontese della Nutella e dei dolci. In seconda posizione una new entry: Andrea Pignataro, bolognese, fondatore di Ion Group, specializzato nell’acquisizione di aziende nel campo dei dati e delle tecnologie finanziarie, con un patrimonio di 27,5 miliardi di dollari. Sul gradino più basso del podio, il primo degli “sportivi”, Giorgio Armani: 11,3 miliardi di dollari il patrimonio del celebre stilista, patron dell’Olimpia Milano di basket. In top ten anche Piero Ferrari, figlio del “Drake”, con 8,6 miliardi di dollari, e Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, coniugi al vertice di Prada, gruppo che con Luna Rossa è in gara nell’America’s Cup di vela.Per loro un patrimonio personale da 6,4 miliardi di dollari a testa.

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, con un patrimonio stimato da Forbes in 8 miliardi, vale la posizione numero 322 nella classifica globale. Il proprietario del club viola si piazza davanti, tra gli altri, a Dan Friedkin (Roma, 6,4 miliardi) e alla famiglia Saputo (Bologna con 4,3 miliardi), Renzo Rosso e famiglia, al timone di OTB e del Vicenza Calcio, squadra che milita in Lega Pro (la vecchia Serie C), è sistemato in 28ma posizione con 3,7 miliardi di dollari. John Elkann, proprietario della Juventus e della Ferrari, ha un valore pari a 2.6 miliardi e si posiziona al 38esimo posto. Più indietro Marina e Pier Silvio Berlusconi (Fininvest), i due eredi principali designati da Silvio Berlusconi, che controllano ancora il Monza, formazione al secondo anno di fila in massima serie e in lotta per un piazzamento nelle coppe europee: per loro 2,1 miliardi di dollari a testa e il 42mo posto nella graduatoria.

Giovanni Arvedi, patron delle omonime Acciaierie Arvedi e presidente onorario della Cremonese possiede 1,8 miliardi di dollari, Antonio Percassi, patron di Odissea e dell’Atalanta, 56mo in classifica con un patrimonio di 1,6 miliardi di dollari. Al 68mo posto Simona Giorgetta, Marco Squinzi e Veronica Squinzi di Mapei, al vertice del Sassuolo in Serie A: per loro 1,1 miliardi di dollari a testa. Chiude la classifica il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, con “appena”, si fa per dire, un miliardo di dollari.

La classifica dei più ricchi nel calcio

1. Carlos Slim, 93 miliardi di dollari (18° uomo più ricco al mondo) – Real Oviedo

2. François Pinault, 40,4 miliardi (28°) – Stade Rennais;

3. Dietrich Mateschitz, 34,7 miliardi (37°) – RB Lipsia;

4. Robert Hartono, 24,2 miliardi (61º) – Como;

5. Michael Hartono, 23,1 miliardi (65º) – Como;

6. James Ratcliffe, 22,9 miliardi (67°) – Nizza-Losanna;

7. Stanley Kroenke, 12,9 miliardi (138°) – Arsenal;

8. Shahid Kahn, 12,1 miliardi (144°) – Fulham

9. Ricardo Salinas Pliego, 10,9 miliardi (161°) – Mazatlán F.C. (Messico);

10. Philip Anschutz, 10,9 miliardi (161°) – LA Galaxy;

11. Rocco Commisso, 8 miliardi (322°) – Fiorentina;

12. Dan Friedkin, 6,4 miliardi (432°) – Roma;

13. Dmitry Rybolovlev, 6,4 miliardi (432°) – AS Monaco;

14. Todd Boehly, 6,1 miliardi (477°) – Chelsea;

15. John Henry, 5,1 miliardi (597°) – Liverpool;

16. Famiglia Saputo, 4,3 miliardi (734°) – Bologna;

17. Renzo Rosso, 3,7 miliardi (871°) – Vicenza;

18. Florentino Perez, 2,8 miliardi (1187°) – Real Madrid;

19. Farhad Moshiri, 2,7 miliardi (1238°) – Everton;

20. John Elkann, 2,6 miliardi (1286°) – Juventus;

21. Peter Lim, 1,9 miliardi (1694°) – Valencia;

22. Pier Silvio e Marina Berlusconi, 2,1 miliardi ciascuno (1545°) – Monza;

23. Giovanni Arvedi, 1,8 miliardi (1764°) – Cremonese;

24. Famiglia Glazer, 1,7 miliardi (1851°) – Manchester United

25. Antonio Percassi, 1,6 miliardi (1945°) – Atalanta;

26. Marco e Veronica Squinzi e Simona Giorgetta, 1,1 miliardo ciascuno (2545°) – Sassuolo;

27. Danilo Iervolino, 1 miliardo (2692°) – Salernitana.

Gli sportivi più ricchi al mondo

Il primo a livello mondiale è Steve Ballmer, proprietario del Los Angeles Clippers in Nba con un patrimonio personale di 121 miliardi di dollari, seguito da Mukesh Ambani, che mantiene il controllo sulle operazioni di raffinazione, petrolchimica, gas e tessili e oggi è il nono uomo più ricco del pianeta con 116 miliardi di dollari. A lui appartengono i Mumbai Indians, la squadra di cricket di maggior successo di tutta l'India. Terzo sul podio sportivo è Carlos Sim, messicano da 102 miliardi di dollari e proprietario tra l’altro del Real Oviedo, squadra della Lega B spagnola. Quarto è Rob Walton, 77,4 miliardi (19esimo in totale) proprietario dei Denver Broncos, squadra di football americano. Robert e Michael Hartono, i proprietari del Como Calcio, sono come detto all’ottavo e decimo posto rispettivamente con 26,5 e 25,5 miliardi di dollari.

Stanley Kroenke, 16,2 miliardi, che detiene l’Arsenal nel calcio, i Los Angeles Rams nel football e Denver Nuggets nel basket, è 14esimo. In classifica, ma distanziati, Michael Jordan con 3,2 miliardi di dollari di patrimonio, il golfista Tiger Woods ha un patrimonio di 1.3 miliardi, Magic Johnson e LeBron James 1,2 miliardi a testa.