​È nato il nuovo Iroso: «Un asino, ma speciale come il mulo alpino»

di Pio Dal Cin

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Salendo la stretta via che porta alla tenuta del campione Marzio Bruseghin, sulla collina di Vittorio Veneto, si arriva a una spianata a 400 metri di altezza. Fa caldo, ma c'è sempre una brezza, quella che accomuna i luoghi a mezza costa. Lo sguardo è attirato dal panorama che si apre, a destra, dopo i filari dei vigneti di Glera, verso la sottostante Serravalle. Oltre la vecchia stalla, ristrutturata e adibita a sala degustazione dei vini, ci sono quattro dei trenta asinelli che sono parte della famiglia. Ma il protagonista è l'ultimo arrivato: si chiama Iroso, proprio come il generale entrato nella storia degli alpini come il mulo più longevo, morto tre mesi fa a 40 anni e le cui ceneri sono state tumulate la scorsa settimana sotto il monumento dell'Ana.