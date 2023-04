Infortunio in azienda agricola: travolto da seicento chilogrammi di concime

RESANA - Infortunio sul lavoro in un'azienda agricola di Castelminio di Resana. Il fratello del titolare, di 74 anni, durante le operazioni di spostamento di un carico, è stato travolto da un sacco di concime che pesa 600 chili. Sul posto, in via Boschi, sono intervenuti i carabinieri, lo Spisal dell'Ulss 2 e il personale sanitario del 118.