Trentanovenne si accascia a terra mentre prende un aperitivo da Nea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SILEA - (A.Belt) Si è, sotto gli occhi della, deglie di decine di altre persone, rimaste sotto choc. Un malore violento e improvviso quello che ha colto nel tardo pomeriggio di ieri un, M.M., soccorso dagli infermieri del Suem 118 sulle sponde del Sile, all'in via Alzaia a Silea. L'uomo, intubato sul posto per un probabile, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Treviso dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni.Ieri pomeriggio, una delle prime calde domeniche di questa primavera, c'erano tantissimi ragazzi all'esterno del locale di via Alzaia dove, all'orario dell'aperitivo, amano ritrovarsi molti trevigiani. Il 39enne era in compagnia della fidanzata e di un gruppo di amici, e stava chiacchierando davanti al fiume, all'esterno dell'osteria. Poi, poco prima delle 19, senza alcuna avvisaglia, è crollato. «È un nostro cliente abituale - raccontano i dipendenti della Nea -: l'abbiamo visto perdere i sensi ed accasciarsi a terra. È stata una scena drammatica: attorno a lui si è creato il vuoto e abbiamo subito chiamato il 118. Ma c'è chi si è dato subito da fare e, seguendo le indicazioni degli infermieri dalla sala operativa, ha cercato di prestargli i primi soccorsi»...