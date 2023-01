Doppio schianto in auto e scooter: ricoverati un 22enne e un 15enne

TREVISO - Due incidenti questa mattina in viale della Repubblica a Treviso e in vicolo De Gasperi a Morgano, negli schianti sono rimasti feriti due giovani, un 22enne nel primo caso e un 15enne nel secondo. Entrambi i ragazzi sono stati portati in ospedale al Ca' Foncello.

Schianto in viale della Repubblica

Il primo incidente è avvenuto alle 4:55. Un ventiduenne, a bordo della Renault TwinGo, si è schiantato contro un albero per cause in corso di accertamento. E' rimasto ferito in modo non grave.

Schianto a Morgano

Il secondo incidente è successo le 6:55 in vicolo De Gasperi a Morgano. Un quindicenne in sella a uno scooter è stato investito da un’auto e ha subito ferite alle gambe.