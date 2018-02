Martedì di incidenti a raffica nel Trevigiano: molti feriti, grave una ragazza /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raffica di incidenti nel trevigiano martedì 6 febbraio.Incidente a Valla di Riese PIo X intorno alle 21.30 in via Kennedy. Una vettura è uscita di strada autonomamente, ferite due ragazze. Sul posto i Vigili del Fuoco e il 118.Nel pomeriggio in via San Pelajo a Treviso scontro fra auto: due persone sono rimaste incastrate in entrambi i mezzi, grave una ragazza a bordo di una Punto verde.Ancora prima si era verificato un incidente stradale a Cardiganano con tre feriti lievi, nonostante una vettura sia finita ruote all'aria.