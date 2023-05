Con la Renault contro una Vespa: motociclista in prognosi riservata

MOTTA DI LIVENZA - Incidente tra un'auto e una vespa, motociclista in prognosi riservata. E' successo questa mattina, 29 maggio, alle 07.30, in prossimità dell'uscita della rotatoria per l'immissione su via Quartarezza a Motta di Livenza. Una Renault guidataa da un 30enne della provincia di Pordenone, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Vespa condotta da un trevigiano di 61 anni di Treviso. Quest'ultimo è stato elitrasportato all'ospedale di Treviso in prognosi riservata. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Cessalto.