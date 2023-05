Perde il controllo dell'auto e si schianta di notte: un ferito grave

SAN FIOR - Perde il controllo dell'auto e si schianta. La notte scorsa, poco dopo le 23 di domenica 29 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Europa a San Fior (Treviso) per un’auto finita fuori strada dopo la perdita di controllo del veicolo da parte della persona alla guida che è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Conegliano, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente, preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente.