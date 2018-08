Camion e due auto, tamponamento multiplo in autostrada: tre feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CESSALTO - Ancora un incidente nel primo pomeriggio di oggi 17 agosto, lungo l'autostrada A4 Venezia-Trieste. Un tamponamento doppio, a Cessalto, direzione Venezia. Sono entrati in collisione due auto e un camion che viaggiavano nella stessa direzione, una delle auto è carambolata sull'asfalto, tutti e tre i conducenti sono rimasti feriti non gravemente. Sono stati subito soccorsi dal Suem, dai vigili del fuoco e dalla Polizia stradale. L'incidente ha causato rallentamenti per circa un'ora.