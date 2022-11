Incidente a San Fior. Scontro tra auto, una delle due rompe la recinzione ed entra nel giardino di una casa

SAN FIOR (TREVISO) - Auto fa un'incidente e poi finisce dentro il giardino di una casa. L'incidente questa mattina, 19 novembre, verso le 6. Quando una macchina si è scontrata contro un altro veicolo ed è finita all'interno dell'area verde di un'abitazione di via Zoppè. I residenti hanno sentito due fortissimi "botti". Il primo forse provocato dallo schianto tra macchine e il secondo per aver abbattuto la recinzione. I motivi dell'incidente e dell'uscita di strada potrebbero essere l'alta velocità e un probabile sorpasso azzardato. Problemi che spesso i residenti hanno lamentato e fatto presente. Sembra non ci sia stato bisogno di soccorsi.