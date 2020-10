Schianto mortale in Pontebbana, vittima un ragazzo di 26 anni Foto

VILLORBA (TREVISO) - Incidente mortale dopo le 22 di ieri, 9 ottobre 2020, a Villorba, in via Roma. Un ragazzo di 26 anni, Francesco Nardi, è morto nello schianto, un altro, un 21enne di Vittorio Veneto, è in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco di Treviso.

Incidente in Pontebbana

I ragazzi erano a bordo di un'auto, alla guida c'era il 21enne, la macchina ha avuto uno scontro frontale con un'altra, una Bmw condotta da M.G., romeno di 35 anni, entrambe sono finite nel fossato. Per il 26enne non c'è stato nulla da fare.

