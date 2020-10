Tarecento, incidente oggi. Il guardrail penetra nell'abitacolo del furgone: lo manca per un soffio ma lo imprigiona

TARCENTO - Un uomo di 29 anni, di Tarcento (Udine), è rimasto ferito in maniera molto grave in un'uscita stradale autonoma avvenuta poco dopo le 5.00 di oggi in via Martiri della Libertà, lungo la Strada regionale 646.

Il furgone su cui l'uomo si trovava è finito frontalmente contro un guardrail che è penetrato nell'abitacolo. L'uomo è rimasto incastrato all'interno ed è stato estratto grazie all'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Gemona. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Cividale. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Udine: le sue condizioni al momento del primo soccorso apparivano disperate.

