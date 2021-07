PONTE DI PIAVE - «In questo momento il dolore è troppo, anche solo per parlare del nostro ragazzo che non c’è più». Poche parole, che escono a fatica, spezzettate da lacrime trattenute, quelle dei genitori di Simone Perin, morto in un incidente stradale, martedì 20 luglio poco dopo le 17 lungo via Piave, a Fontanelle. Simone, che tra cinque giorni avrebbe compiuto 18 anni, in sella alla sua Mbk Industry 50cc, non si è accorto delle auto in...

