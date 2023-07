Schianto durante un sorpasso: la Porsche finisce nel fosso. Tre feriti, grave una donna

NERVESA - Schianto con la Porsche: tre feriti, grave una donna. Incidente stasera, 27 luglio, poco dopo le 22 a Nervesa della Battaglia.

Lo schianto è avvenuto in via Priula: il bolide, con a bordo tre persone è andato a sbattere contro un'altra vettura, probabilmente durante un sorpasso, per poi carambolare nel fosso a bordo strada. Tutti gli occupanti della Porsche sono rimasti feriti: illesi invece quelli dell'altra macchina.

Pochi minuti dopo sono intervenuti sul posto i soccorritori: due ambulanze, una squadra di vigili del fuoco e, viste le condizioni della donna, anche l'elisoccorso di Treviso Emergenza. La ferita più grave ha raggiunto l'ospedale del Ca' Foncello a bordo dell'elicottero, ma fortunatamente non sembrerebbe in pericolo di vita. Gli altri due sono stati trasportati invece in ambulanza all'ospedale di Montebelluna.

Dei rilievi si è occupata la polizia stradale, a cui ora spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica, le cause ed eventuali responsabilità dell'incidente. Come da prassi sono stati disposti gli accertamenti tossicologici sui conducenti delle due vetture.