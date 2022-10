Incidente a Paese. Moto esce di strada autonomamente, gravissimo un 34enne

PAESE (TREVISO) - Terribile incidente ieri sera, 30 ottobre, alle 22. L'impatto a Paese in via San Luca all'altezza di una curva dovuto ad una fuoriuscita autonoma di strada di una moto, un'Honda Africa Twin guidata da un uomo di 34 anni residente nella zona. Il 34enne è stato trasportato all'ospedale di Treviso in gravi condizioni. La prognosi è riservata. I rilievi del caso sono stati eseguiti dai Carabinieri di Treviso.