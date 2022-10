Lusiana. Incidente a 200 metri da casa: l'auto sbanda e si schianta contro una roccia. Ragazzo intubato con emorragia cerebrale

LUSIANA CONCO (VICENZA) - Auto esce di strada e va a sbattere contro una roccia e poi si ribalta: giovane intubato con emorragia cerebrale, ricoverato nel reparto di Rianimazione a Bassano in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto a mezzanotte e 40 lunedì 31 ottobre 2022.

Incidente a 200 metri da casa

Secondo la ricostruzione l'auto viaggiava lungo via Pilastro, in direzione Velo di Lusiana. Per cause da accertare è uscita di strada. Il ragazzo alla guida stava rientrando a casa, era a circa 200 metri dal cancello dell'abitazione, quando ha perso il controllo della vettura.