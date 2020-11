Con l'auto contro un albero, muore un sessantunenne della provincia di Treviso

VILLADOSE - Incidente mortale verso le 18.30 sulla Regionale 443 da Rovigo ad Adria, all'altezza della ex Casa cantoniera, in territorio di Villadose. Un sessantunenne di Trevignano, in provincia di Treviso, Alberto Corli, alla guida di una Opel Adam, per cause in corso accertamento ha perso il controllo del mezzo, che è finito contro un albero a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Martino di Venezze e Ceregnano, oltre al Suem e ai vigili del fuoco.



Ultimo aggiornamento: 21:17

