Tragedia lungo la Treviso mare: con lo scooter contro un'auto, muore un 47enne

RONCADE - Schianto mortale all'alba sulla Treviso mare: muore uno scooterista di 47 anni. Ferito lieve un automobilista di 25 anni. Il terribile incidente è avvenuto stamattina, 23 marzo, poco prima delle 6, a Roncade, all'altezza del ristorante Perché. L'impatto tra la vettura e lo scooter è stato violentissimo. Ad avere la peggio il centauro M. A. uomo, 47 anni, residente a San Biagio di Callalta. Inutili i soccorsi del Suem 118: per lui non c'era più nulla da fare. Il conducente dell'auto, S. S., 25enne, invece è finito al pronto soccorso con ferite lievi. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi. Sono ancora al vaglio la dinamica e le cause dell'incidente, l'ennesimo sulle strade della Marca.

Il 16 marzo, a Covolo di Pederobba, sulla Feltrina, era morto in un frontale contro un tir Lucival Neves, 46 anni. Attrezzista alla Luxottica, lavorava nello stabilimento di Pederobba, a pochi chilometri da casa: quella mattina stava andando al lavoro per fare gli straordinari. Ma ha perso il controllo della vettura ed è finito contro un camion, morendo sul colpo.

Il 9 marzo invece una fuoriuscita autonoma è costata la vita al 17enne Vittorio Piva. Stava provando la moto da cross di un amico a Pieve del Grappa quando all'improvviso ne ha perso il controllo colpendo una recinzione e poi un palo della luce.