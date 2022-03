Incidente oggi sulla Feltrina a Pederobba: macchina distrutta e una persona morta Foto

PEDEROBBA (TREVISO) - Incidente stradale mortale nella mattina di mercoledì 16 marzo, alle 5.18, in via Feltrina a Pederobba. Lo schianto ha coinvolto un'auto e un camion, una persona è morta nello scontro, avvenuto poco prima dell'Ipertosano, all'altezza del cavalcavia Sp150. La Feltrina è stata chiusa per consentire i rilievi, congestionando il traffico intenso sulla strada, in particolare la mattina.

La vittima è un uomo di 46 anni, L.N., brasiliano. Secondo una prima ricostruzione del sinistro, la vittima avrebbe invaso la corsia opposta, andandosi a schiantare contro un camion.