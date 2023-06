Mareno di Piave. Perde il controllo della sua Opel Corsa e si schianta contro il muretto di una casa: morto sul colpo

MARENO DI PIAVE (TV) - Incidente mortale nella notte a Mareno di Piave : un 57enne,, si è schiantato contro il muretto di un'abitazione ed è morto sul colpoAlle 3 circa di oggi, mercoledì 14 giugno, Valter Rochi di Conegliano (Tv) alla guida di autovettura Opel Corsa proveniente da via Ca' di Villa di Conegliano in direzione Mareno di Piave, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto autonomamente dalla sede stradale impattando violentemente contro il muro di recinzione di un'abitazione in via Conegliano al civico 22, decedendo sul colpo. Sul posto per i rilievi i carabinieri.