Tragedia di Castelfranco, la famiglia di Kevin: «Se l'automobilista avesse rispettato i limiti, lui ora sarebbe ancora qui con noi»

TREVISO - «Se l'automobilista avesse rispettato i limiti di velocità, sarebbe riuscito a frenare in tempo e Kevin sarebbe ancora qui. Una tragedia che si sarebbe potuta evitare». Queste le parole di papà Alfieri, mamma Roberta, la sorellina Giada e nonna Carla per la tragedia di Kevin Carraro, il 17enne di Villarazzo morto il 25 agosto in via Larga a Campigo.

La ricostruzione dell'incidente

A ricostruire l'accaduto è la stessa famiglia, attraverso il racconto degli amici che erano con lui. «Pedalavano in gruppo - spiegano i suoi cari, che hanno ovviamente sentito gli altri ragazzi che erano con lui -, quando è sopraggiunto alle loro spalle il Suv ad alta velocità che poi lo avrebbe travolto. A quel punto i ragazzi si sono spostati in fretta sulla destra per disporsi in fila indiana. Mentre Kevin, che si trovava in una posizione più adiacente alla linea di mezzeria, si è spostato sulla sinistra per permettere il passaggio del Renegade, probabilmente calcolando di non riuscire a rientrare sul lato destro in tempo. Purtroppo il conducente si è limitato soltanto ad abbagliare e suonare il clacson senza rallentare la sua folle corsa. In quel punto vige il limite di velocità 50 km/h e il cavalcavia risulta essere perfettamente illuminato anche di notte. Se l’automobilista, che aveva visto il gruppetto di ciclisti, avesse rispettato i limiti di velocità, sarebbe riuscito a frenare tempestivamente, e questa tragedia si sarebbe potuta evitare».

Indagine per omicidio stradale

Il conducente della Jeep Renegade che ha travolto Kevin e un 20enne della Castellana indagato per omicidio stradale e l’inchiesta della Procura trevigiana dovrà appurare l’esatta dinamica, le cause e tutte le responsabilità del sinistro. A seguire la famiglia di Kevin è invece lo Studio3A. La famiglia attende il nullaosta per fissare la data delle esequie che probabilmente si terranno all’inizio della prossima settimana, nella chiesa di Castelfranco.