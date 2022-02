VIDOR «Voglio giustizia per mia moglie. Non si può uccidere così una persona, correre in quel modo come se la strada fosse una proprietà privata. E senza neppure una parola di scuse. Non perdonerò mai chi ha fatto tutto questo». A parlare è Musa Jenaj, il marito di Edlira Alicka, la 55enne di origini albanesi residente a Vidor che il 20 febbraio scorso è morta in seguito a un tragico incidente lungo la provinciale 34 a Sernaglia della Battaglia, vicino al distributore B Oil. A tamponare la sua Mercedes Classe A è stato Giannino Canzian, 84enne di Conegliano, noto imprenditore che fino a un anno e mezzo fa ricopriva il ruolo di amministratore unico (poi ha passato il testimone alla figlia, ndr) della Roberto Industria Alimentare srl, azienda di Susegana leader nella produzione di tramezzini, grissini e prodotti panificati in genere. L'uomo, che nell'impatto è rimasto ferito in maniera lieve assieme al passeggero che viaggiava con lui, è stato iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di omicidio stradale.