Incidente a Mogliano Veneto, perde il controllo dell'auto e finisce nel fossato. Automobilista ferito

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Incidente nella notte a Mogliano Veneto. La notte scorsa, tra il 26 e il 27 marzo, mezz'ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Zero Branco a Mogliano Veneto per un'auto finita fuori strada nel fossato di scolo. Ferito in maniera lieve il conducente che è stato portato in ospedale per le medicazioni del caso. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto l'autista dall'abitacolo dell'auto e i carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del caso. Le operazioni di soccorso sono terminate circa un'ora dopo.