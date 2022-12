Travolto da un'auto mentre cammina per strada: è gravissimo. E l'elisoccorso non decolla per il maltempo

MASER - Travolto da un'auto mentre cammina per strada: anziano in gravissime condizioni. Ennesimo incidente stradale oggi, 5 dicembre, nella Marca. Poco prima delle 18 un uomo di circa 70 anni è stato investito mentre si trovava a Maser, in via Cornuda. L'impatto è stato molto violento e le condizioni del ferito sono parse subito molto gravi. Immediata la chiamata al 118. L'ambulanza è arrivata sul posto in pochi minuti: i sanitari hanno stabilizzato l'anziano e lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La gravità delle ferite era tale da richiedere il trasporto in elisoccorso ma l'elicottero di Treviso Emergenza non è potuto decollare a causa del maltempo. Oltre al Suem, in via Cornuda sono intervenute anche le forze dell'ordine.