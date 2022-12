Auto fuori strada si rovescia su fianco, coppia incastrata

ESTE - Alle 20 di oggi, 5 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via 24 Maggio a Sant’Elena per un’auto finita fuoristrada rovesciata su un fianco, dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito insieme a una passeggera. I pompieri arrivati da Este, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la coppia rimasta incastrata nell’abitacolo. I due feriti sono stati stabilizzati e poi trasferiti in ospedale. Sul posto le forze dell’odine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.