Auto finisce contro una casa, grave bambino di 11 anni

TREVISO - Schianto contro una casa, ferita un’intera famiglia di 5 persone: grave un bambino di 11 anni. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14, in via Baracca a Sala d’Istrana. L’auto, una Ford Galaxy, stava percorrendo il tratto di strada di fronte alla farmacia quando improvvisamente il conducente, C. P. di 39 anni ha perso il controllo del mezzo che ha impattato violentemente prima contro un palo della luce a bordo strada e poi contro un vicino caseggiato.

Sulla strada a quell’ora non passava nessun altro, pertanto nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.