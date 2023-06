Incidente sulla Feltrina, in moto contro un autocarro: centauro grave. Un terzo mezzo coinvolto, ma la donna si è allontanata

MONTEBELLUNA - Incidente sulla Feltrina: motociclista grave. Erano intorno alle 14.15 di oggi pomeriggio quando all’altezza dello svincolo tra Vicolo Boccacavalla e la SR348 Feltrina a Montebelluna, al cavalcavia dove ha sede Rugolo, un motociclista alla guida della sua moto da strada, durante la fase di immissione verso Treviso è entrato in collisione con un autocarro Fiat Ducato cassonato che proveniva da Feltre.

Sul posto si sono immediatamente recati gli agenti della Polizia locale montebellunese coordinati dal vicecommissario Paolo Scarpa per i rilievi del caso e la Protezione civile per la gestione del traffico. Dalle indagini e dal monitoraggio delle registrazioni delle telecamere presenti nell’area è stato appurato che nell’incidente era stato coinvolto anche un terzo mezzo condotto da una donna del montebellunese, la quale, dopo l’urto, si era allontanata dal luogo del sinistro; la stessa è stata rintracciata ed immediatamente convocata in Comando per esser interrogata per meglio ricostruire l’accaduto. La sua posizione è ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale. La strada Feltrina è stata invece chiusa alla viabilità per circa un’ora e mezza ed il traffico è stato deviato per Biadene così da consentire i soccorsi ed i rilievi.