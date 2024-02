ARCADE (TREVISO) - È caduto all’interno della sua abitazione. E vivendo da solo è rimasto lì praticamente per una settimana, a terra, senza che nessuno potesse dargli una mano. Ha rischiato di finire in tragedia la vicenda che ha avuto per protagonista un uomo con disabilità di 68 anni residente ad Arcade.



L’ALLARME

Fortunatamente una vicina si è insospettita dopo aver notato che le porte e le finestre di quella casa erano rimaste chiuse da mercoledì della scorsa settimana. Così ieri mattina ha dato l’allarme. « Non lo vedo praticamente da una settimana » ha detto agli uffici del municipio. A stretto giro si è attivato il sindaco Domenico Presti e, di seguito, l’assessorato al sociale del Comune. Inizialmente sono stati contattati alcuni parenti dell’uomo. Ma non avevano le chiavi dell’abitazione. Da qui la chiamata ai vigili del fuoco. Questi ultimi hanno rotto il vetro di una finestra e sono entrati nell’abitazione, trovando il 68enne a terra. Era cosciente. Ma non riusciva a parlare. E di conseguenza non aveva nemmeno potuto provare a urlare per chiedere aiuto. Non è ancora chiaro quando l’uomo sia caduto a terra, senza più riuscire a rialzarsi. Ma si suppone che fosse lì addirittura dal 31 gennaio. In qualche modo è riuscito a tirare avanti. Quel che è certo, vista la situazione, è che anche solo qualche giorno di ritardo, se non qualche ora, si sarebbe potut a rivelar e fatale. Ma alla fine tutto si è risolto per il meglio. Ieri è intervenuta sul posto anche un’ambulanza del Suem118.