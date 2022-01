Falciato in bici da un furgone, 15enne ancora gravissimo: tutta Tarzo si stringe alla famiglia

CONEGLIANO - Era stato travolto da un furgone pochi giorni prima di Natale mentre era in sella alla sua bici da corsa. Ed è ancora in condizioni gravissime il 15enne ciclista - P. D. P. - vittima dell'incidente stradale successo al confine tra Scomigo di Conegliano e Vittorio Veneto, sulla rotonda di via Deganutti, all'incrocio con via Martiri delle Foibe.

Il ragazzo, conosciutissimo nella sua Tarzo, è ancora ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in prognosi riservata. Lo scontro era avvenuto intorno alle 14.20: il furgone Fiat Talento, guidato da un 22enne residente a Pordenone, non avrebbe rispettato la precedenza a sinistra travolgendo il giovane atleta.

Tutta Tarzo si è stretta alla famiglia di Pietro e segue il decorso sanitario ogni giorno anche sui social.