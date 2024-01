Autoarticolato si ribalta in curva: ferito il conducente e disagi alla viabilià

CASTELFRANCO VENETO - Autoarticolato finisce rovesciato: ferito l'autista. Alle 13:40 di oggi, 17 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via per San Floriano lungo la strada per l’immissione alla SR 53 a Castelfranco Veneto per un autoarticolato finito rovesciato: ferito il conducente.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l’autista riuscito a venire fuori autonomamente è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. In corso le operazioni di recupero del carico e del mezzo da parte del soccorso stradale.