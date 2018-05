PAESE - Poteva andare peggio alle persone che si trovavano a bordo della piccola Smart finita fuori strada poche ore fa in via Giovanni Gasparini a Paese. L'auto si è catapultata contro la siepe che delimitava un canale, con presenza di acqua anche per le recenti piogge. I due a bordo sono rimasti feriti e sono estratti dall'auto dai vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA