ASOLO - «Non sento più le gambe» ha detto ai soccorritori che lo hanno issato su una barella dopo l'incidente in scooter e il volo sull'asfalto. Il ferito è un ragazzo di 16 anni di Casella d'Asolo che ieri mattina, 11 novembre, ad Asolo, è entrato in collisione con un'auto, una Fiat Punto bianca. Il giovanissimo è ricoverato all'ospedale con un politrauma, ma fortunatamente non rischia la vita.

L'incidente è avvenuto verso le 11 all'incrocio tra via Marcoai e la provinciale Schiavonesca Marosticana, in corrispondenza dell'azienda Replay.

L'impatto con la Punto è stato molto violento tanto da scaraventare lo scooterista diversi metri più avanti. Nell'urto anche il casco si è sfilato ed è rotolato via. Il ragazzo è caduto a terra, dolorante. All'inizio si era temuto il peggio. Tra i primi ad accorrere, oltre al conducente della vettura, anche un amico che seguiva il 16enne. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti. In via Marcoai sono arrivate ambulanza e automedica. In un primo momento era stato attivato anche l'elisoccorso perché le condizioni del giovane ferito sembravano più gravi di quanto poi si sono rivelate. Dolorante e sotto choc ha detto ai paramedici che non sentiva più le gambe. I sanitari gli hanno prestato le prime cure sul posto cercando al tempo stesso di tranquillizzarlo. Poi lo hanno trasferito nell'ospedale più vicino per tutti gli accertamenti e l'assistenza del caso.

Dei rilievi si sono occupati invece i carabinieri, che ora stanno appurando le cause dell'incidente in modo da accertare le responsabilità. Resta da accertare quale dei due mezzi abbia causato l'urto oppure se ci sia stato un concorso di colpa. Il motivo? Forse una distrazione o una manovra azzardata. Saranno gli accertamenti a fare chiarezza. Sulle strade della Marca si allunga intanto la scia di morti e feriti. Un bollettino di guerra impressionante. A meno di 12 ore dallo Schianto di Ormelle, dove due giovani indiani sono morti sul colpo e altri due sono rimasti gravemente feriti, un 16enne ha rischiato la vita nell'ennesimo incidente.