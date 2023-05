Auto contromano e schianto in A27. Bruno Sabbadin e quell'inversione nella strada di ritorno dalle terapie. Chi era

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Su e giù da Vittorio Veneto per le cure. Bruno Sabbadin classe 1956, originario di Vittorio Veneto, viveva in via Fermi a Treviso con la sorella Roberta. Lei si era trasferita da lui da qualche tempo per stargli vicino e aiutarlo a gestire al meglio le sue terapie. Era stato sposato diversi anni fa e aveva un figlio.

I problemi di salute e i viaggi per le cure

Sabbadin soffriva di seri problemi di salute. E per seguire le terapia necessarie, si spostava da Treviso a Vittorio Veneto dove fino a qualche giorno fa era ricoverato proprio per le sue fragili condizioni. Ieri, 7 maggio, stava tornando a casa dopo la terapia, poi la tragedia.