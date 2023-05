Fa un'inversione a U, corre contromano e provoca un doppio incidente: un morto e due feriti

Una vettura corre in contromano sull'autostrada A27 Venezia-Belluno si è schiantata nel pomeriggio di oggi, 7 maggio, contro due mezzi che viaggiavano nella direzione corretta. Il bilancio è di un morto e due feriti. La vittima è Bruno Sabbadin, 67 anni, di Treviso il conducente dell'autovettura che percorreva l'autostrada in senso contrario. L'incidente è avvenuto nel tratto di Vittorio Veneto, sulla corsia per Venezia.