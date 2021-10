Fiamme nella stalla, restano feriti alcuni bovini: vigili del fuoco arrivano con due mezzi

LORIA - Prende fuoco una stalla, spaventati e feriti i bovini. Intorno alle 14.30 i vigili del fuoco di Castelfranco sono intervenuti per l'incendio di una stalla nel comune di Loria, in provincia di Treviso, ai confini con la provincia di Vicenza. Il rogo ha coinvolto il bestiame e alcuni animali sono rimasti feriti.

La stalla dopo lo spegnimento, ancora fumo dalle aperture

Le fiamme si sono sviluppate nella stalla in via de Gasperi. Sono arrivati sul posto due mezzi dei pompieri provenienti da Castelfranco e un'autobotte da Treviso, oltre a una squadra di Asolo in rinforzo.