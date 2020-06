SANTA LUCIA DI PIAVE - «Insieme possiamo fare la differenza». Con queste parole gli studenti della 4F del liceo scientifico Marconi hanno lanciato una raccolta fondi a favore della famiglia di un loro compagno di classe, temporaneamente in difficoltà. Il 2 giugno la casa di Simone, che si trova a Sarano, ha subito ingenti danni causati da un incendio. Nessuno si è fatto male, ma la famiglia non può rientrare nell'abitazione senza prima aver sistemato il tetto ed una facciata danneggiati dalle fiamme.



L'INIZIATIVA

Nonostante la scuola chiusa, le lezioni solo a distanza, con la possibilità di incontrarsi soltanto virtualmente, il legame tra i ragazzi non è venuto meno. Anzi, pochi giorni dopo il tragico episodio, è scattata l'iniziativa di solidarietà Un aiuto per la famiglia di Simone, una campagna di raccolta fondi su gofundme. «Siamo la classe 4F del liceo scientifico Marconi di Conegliano hanno scritto i ragazzi - e vogliamo impegnarci a favore di un nostro compagno e della sua famiglia che la scorsa settimana, a causa di un improvviso incendio, ha subito ingenti danni alla propria abitazione. Ci serve l'aiuto di tutti per riuscire a raccogliere una cifra che possa aiutarli a rientrare nella propria casa nel più breve tempo possibile». Obiettivo 30mila euro. A due settimane dal lancio della campagna hanno raccolto 2.240 euro.



L'EPISODIO

L'incendio è scoppiato all'ora di pranzo del giorno della festa della Repubblica. La scintilla sarebbe partita dalla batteria dell'autocaravan che era in carica, mentre i proprietari erano seduti a tavola per il pranzo. Le fiamme hanno divorato il veicolo e raggiunto l'abitazione, propagandosi alla legnaia e a una tettoia sotto la quale erano parcheggiati un'auto e un trattore. Le fiamme hanno intaccato anche il tetto, facendo crollare una parte di tegole. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme in un'ora. Poi hanno lavorato diverse ore per mettere in sicurezza il tetto e verificare le condizioni della casa. Il camper è andato completamente distrutto. Sul posto anche una pattuglia di carabinieri per gli accertamenti del caso, inoltre due della polizia locale che hanno tenuto a bada i numerosi curiosi che si erano fermati lungo la strada. La colonna di fumo grigio scuro si vedeva a chilometri di distanza. Il rogo, grazie al tempestivo intervento dei pompieri, è stato circoscritto all'abitazione, ma c'è mancato davvero poco che le fiamme si propagassero nella casa del vicino. L'unico a ricorrere alle cure del pronto soccorso è stato il padrone di casa che ha riportato una lieve intossicazione da monossido. «Grazie da parte di tutta la 4F (alunni e docenti) per il vostro contributo concludono i ragazzi - e per condividere questo messaggio con i vostri contatti. Insieme possiamo fare la differenza».

