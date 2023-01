SAN ZENONE - Incendio a San Zenone degli Ezzelini in via delle Industrie, questa sera, 30 gennaio 2023, nei pressi della ditta Asolo Gold, una storica azienda che opera nella produzione di gioielli in oro e platino. Si è levata dalle 19 un'alta colonna di fumo visibile da lontano.

Intervento dei pompieri di particolare difficoltà a causa delle porte blindate in cemento armato nello stabilimento.