Incendio devastante alla Milldue. «Chiudete le finestre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIESE -ha parzialmente distrutto poco prima delle 13 il, un'azienda di produzione di ceramiche per l'arredo del bagno a Riese Pio X, in via Balegante.Dal capannone si è alzata un'altissimae ora sono in corso, anche da parte dell'Arpav, valutazioni sul potenziale inquinamento della zona. Il sindaco Matteo Guidolin ha raccomandato ai cittadini di non uscire di casa e chiudere le finestre.