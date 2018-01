© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Incendio doloso stanotte ha distrutto un capannone della Nv srl a Bagnoli (Padova). Le fiamme sono state appiccate al prodotto finito e stoccato nel capannone. Danni in corso di accertamento.Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.Sul proprio profilo FB il sindaco Roberto Milan ha postato «la sentita vicinanza al proprietario e ai dipendenti della fabbrica che hanno visto andare letteralmente in fumo gli investimenti e i sacrifici del loro lavoro. Ringrazio i Vigili del Fuoco di Piove di Sacco, Padova e Rovigo che sono intervenuti tempestivamente e hanno domato le fiamme divampate verso le 22 in Zona Industriale a Bagnoli di Sopra».