Fiamme nell'appartamento al quinto piano: evacuato l'intero condominio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITTORIO VENETO -intorno alle 6.20 di questa mattina, mercoledì 4 luglio, in unal quinto piano di una Vittorio Veneto, in via largo felice Cavallotti al civico 5. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Vittorio Treviso e Conegliano con 15 operatori sono ancora sul posto per capire da dove sia stato generato il rogo e ripristinare le condizioni minime di sicurezza. Il condominio è statoper sicurezza e fatto giungere il 118 sul posto per ogni eventualità.