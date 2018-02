Tremendo incendio in un'azienda agricola di San Vendemiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN VENDEMIANO (TREVISO) - Tremendo incendio ieri sera in una azienda agricola di. Il rogo ha coinvolto un ingente numero digià perfettamente allineate. Malgrado l'umidità della sera in poco tempo le fiamme si sono alzate nel buio della notte ed erano visibili anche da grande distanza. Sul posto, indi San Vendemiano, sono immediatamente giunte le squadre dei vigili del fuoco di Conegliano e di Vittorio veneto per spegnere le fiamme. I pompieri hanno lavorato alcune ore prima di riportare la situazione alla normalità. Ora sono in corso accertamenti per risalire alla causa del rogo.