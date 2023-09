FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Un valido esempio di imprenditoria giovanile quello dimostrato da due giovani studenti universitari iscritti alla facoltà di Scienze e Tecnologia alimentare, Veronica De Bona e Bruno Bisol, rispettivamente di 22 e 23 anni di Pieve di Soligo. I due ragazzi hanno deciso di assumersi la responsabilità di portare avanti uno storico laboratorio specializzato nella costruzione di girarrosti, griglie, barbecue e macchine per la cucina, mantenendo il marchio “R.ZETA” a Farra di Soligo, che i vecchi proprietari avevano deciso di chiudere, due anni fa, per raggiunti limiti d’età. Forse i pochi stimoli ricevuti durante la pandemia e una grande voglia di creare, progettare con le proprie mani e assumersi delle responsabilità imprenditoriali, sono stati i motivi che hanno portato Bruno e Veronica a fare ciò che stanno facendo. Ragazzi che hanno avuto modo d i avere entrambi un ammirevole esempio d’imprenditoria dai genitori che, fino dall’età adolescenziale, hanno sempre e con costante impegno, durante le vacanze scolastiche estive, aiutato i loro genitori nelle aziende di famiglia.



GLI ESEMPI IN FAMIGLIA

Come Bruno, il cui padre Francesco Bisol, partendo da una piccola attività di zincatura a Pieve di Soligo, ha costruito le più grandi e moderne zincherie prima in diverse città d’Italia e poi in tutto il mondo, dalla Russia al Venezuela, o come il padre di Veronica l’artigiano Bruno De Bona, che da molti anni gestisce una rinomata fabbrica di costruzioni metalliche a Fontigo. Due figli d’arte che si stanno mettendo in gioco, e che hanno tutte le carte in regola per raggiungere lusinghieri traguardi. Ma come è stato il primo impatto con questa nuova avventura? « Devo dire che all’inizio non è stato facile, perché per me e la mia socia Veronica era proprio “un’avventura” completamente nuova, avendo assorbito una ditta con dei metodi di costruzione forse un po’ all’antica - risponde Bruno - Noi abbiamo unito le nostre forze, abbiamo fatto delle ricerche di mercato aggiungendo tecnologie di fabbricazione all’avanguardia, abbinate ad alcuni nuovi sistemi di costruzione e brevetti, realizzati sempre da noi, che ora permettono ai nostri prodotti d’essere più qualificati, più economici e di conseguenza molto competitivi sul mercato nazionale. P erché avete scelto e creduto in questi prodotti come i girarrosti, le griglie ed altri articoli per la cucina?