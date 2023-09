Renzo Rosso presenta il progetto Made che valorizza gli artigiani fulcro dell'attività del suo gruppo da 1,7 miliardi di fatturato e fa il punto di un anno particolare. «Gli Usa al momento hanno una economia stagnante, invece in Cina per noi è un momento glorioso, Diesel registra addirittura una crescita del 140% e gli altri nostri brand del 20/30 per cento», avverte il patron di Otb nel corso della presentazione di Made al Ministero delle Imprese. Resta l'incognita dei rapporti con Pechino. «Ho avuto un confronto con la premier Meloni come imprenditore; confidiamo in un buon accordo, sono molto positivo - osserva Rosso -. Siamo molto attenti a quali sono i rapporti con la Cina, nel 2026 più del 50% delle nostre esportazioni dovrebbero andare lì». E la quotazione? «Il nostro obiettivo per la Borsa resta il 2025», risponde il presidente del gruppo veneto della moda cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, le aziende Staff International e Brave Kid, e una partecipazione nel brand Amiri, ma anche «600 store e 6200 dipendenti» come ricorda Rosso: «Ci stiamo lavorando, siamo strutturati bene e abbiamo un buon management». Otb ha realizzato nel 2022 un fatturato di 1,7 miliardi. Per quanto riguarda il 2023, l'imprenditore sottolinea che si tratta di un momento «molto buono per il gruppo e per tutte le nostre aziende».



Il ministro Adolfo Urso appoggia in pieno Otb: «Questo ministero è la vostra casa. Il governo sta con voi». Only The Brave ha realizzato la campagna, che sarà lanciata sulle piattaforme e «culminerà il 15 aprile 2024 nella prima Giornata mondiale del Made in Italy», annuncia Urso, per valorizzare manualità, artigianalità, dedizione ed eccellenza delle piccole e medie imprese. L'iniziativa coincide con i dieci anni del progetto Cash, un programma che permette ai fornitori d'incassare anticipatamente, tramite un istituto bancario, i crediti vantati nei confronti di Otb a condizioni economiche agevolate grazie all'elevato merito creditizio del gruppo che fa da garante. «La filiera, gli artigiani - ha ricordato Renzo Rosso - sono il vero cuore del made in Italy».



LA CAMPAGNA

Dalla volontà di dare voce e mettere in luce i suoi fornitori, oltre che dal legame che si è instaurato negli anni tra loro e il gruppo veneto, nasce la campagna Made, Made in Italy, Made Perfectly, acronimo di Manualità, Artigianalità, Dedizione ed Eccellenza. Le aziende partecipanti sono dislocate in diverse regioni italiane e appartengono ai comparti dei tessuti, del pronto moda, delle calzature, della conceria e pelletteria, e degli accessori metallici. «Made - dice il ministro - vuole giustamente mettere in luce il patrimonio di conoscenze e il saper fare di tutti coloro che, quotidianamente, attraverso il loro lavoro, creano valore lungo l'intera filiera. Questa è la grandezza della moda italiana che ci regala ogni anno nuovi primati: siamo i primi esportatori del settore in Europa e i secondi al mondo perché tutti guardano alle nostre creazioni».

M.Cr.